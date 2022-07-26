День города в Тюмени завершится двойным фейерверком

День города в Тюмени завершат 5-минутная пиротехническая открытка и, после минутного перерыва, 10-минутный салют.

Фейерверк состоится 30 июля в 22 часа на набережной. Сначала небо озарит пиротехническая открытка, посвящённая присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести". Она выполняется на более низкой высоте, чем обычный фейерверк (но всё безопасно, не переживайте!), с использованием интересных пиротехнических элементов и изображения фигур. Затем после настройки оборудования начнётся высокий фейерверк, который "возвестит об официальном наступлении 436-летия лучшего города Земли". Всё действо будет сопровождаться музыкой.