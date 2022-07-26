Директора филармонии в Тюмени наказали за концерт, на котором юным хористам стало плохо

По представлению прокуратуры Тюменской области к дисциплинарной ответственности привлечен директор Тюменской филармонии, сообщает областная прокуратура.

24 мая в филармонии состоялся концерт, в котором принимали участие 150 несовершеннолетних, 17 из которых в ходе концерта почувствовали недомогание и попросили помощи.

"Проведена проверка по публикациям в средствах массовой информации о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних при проведении концертно-зрелищного мероприятия, посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры", - сообщает пресс-служба ведомства.

Дети находились на мероприятии лишь в сопровождении хормейстеров детских школ искусств, которые они представляли. При этом не во всех муниципальных учреждениях издавались какие-либо организационно-распорядительные документы по данному вопросу, а Тюменской филармонией не принято мер для обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия областного масштаба.

Кроме того, проверка показала, что на уровне региона отсутствовал документ, регламентирующий проведение таких мероприятий с участием детей.

30 июня в связи с выявленными нарушениями в адрес директора департамента культуры области внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечен директор Тюменской филармонии, департаментом культуры региона разработано Положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних.