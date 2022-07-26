Тюменские учителя могут поучаствовать в телепроекте "Классная тема"

10:56 26 июля 2022
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 Стартовал всероссийский отбор педагогов для участия в телепроекте об учителях "Классная тема". Шоу создаётся по поручению Президента России Владимира Путина Министерством просвещения и телеканалом "Россия 1" при поддержке компании VK.

Претендовать на участие в телешоу может учитель-предметник из любого региона страны, главный приз – авторская телепередача на федеральном телеканале.

Заявки принимаются до 10 августа, подать их можно через мини-приложение с помощью аккаунта в соцсети "ВКонтакте". 

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