Тюменский медуниверситет откроет в новом учебном году 6 институтов

Институты фундаментальной, клинической медицины, материнства и детства, фармации, стоматологии, общественного здоровья и цифровой медицины появятся в структуре Тюменского ГМУ с сентября 2022 года. Для вуза это новая форма организации всех видов деятельности, ориентированная на научные треки, отмечают в пресс-службе университета.

При новом административном устройстве структуризация производится не по специальностям, а на основе научных направлений с опорой на сильные научные школы, сформированные в вузе в последние десятилетия.

Ожидается, что преобразования усилят научно-исследовательскую работу и повысят качество подготовки студентов. По мнению руководства университета, это поможет решить главную задачу, обозначенную в программе развития учебного учреждения: трансформация из центра подготовки кадров в региональный научно-инновационный центр разработки и внедрения технологий здоровьесбережения.

Проректор ТюмГМУ Светлана Соловьева:

С учетом научных направлений кафедры будут объединяться в структуре институтов, каждый из которых работает по своим трекам. Задача институтов - не только координировать образовательный процесс, но и, главным образом, развивать исследовательские направления при активном участии студентов. Мы ожидаем, что изменения повысят качество подготовки студентов. Возможность обучения в нескольких институтах позволит им более эффективно реализовать индивидуальные траектории обучения. Будущие врачи смогут освоить новые дисциплины, связанные с предпринимательством в медицине, с цифровыми технологиями.

Новые подразделения начнут работать с 1 сентября, изменения в структуре вуза не предполагают отказ от традиционных уровней обучения – специалитета, бакалавриата, ординатуры и магистратуры.