Тюменская научная библиотека оцифровала 26 книжных памятников

26 книжных памятников фонда Тюменской областной научной библиотеки оцифровано с начала 2022 года.

В Национальную электронную библиотеку отправлены:

▫️"Путешествия П. И. Крузенштерна к Северному Уралу в 1874–76 гг. для исследования водяного сообщения между притоками Печоры и Оби" (1879), принадлежавшее дому Романовых;

▫️номера журнала "Северный архив" (№ 1–17 за 1824 год);

▫️хантыйская сказка о зайчишке "S̷ ovrle" (1934), мансийский рассказ о двух охотниках "Ворыяп хумый" (1940) и "Ненэцкий алфавит на русской основе" (1937) — книжные памятники на языках коренных народов Севера, проживающих в Тюменской области;

▫️издания на французском языке "Гектор Сервадак" Жюля Верна (1877) и "Мадам де Помпадур" Эдмонда Гонкура (1888);

▫️прижизненная монография И.Ф. Циона "Россия и Франция" (1890);

▫️рукописная книга на арабском языке "Выдержки из Корана" начала XIX века.

Ознакомиться с книгами можно здесь. 2021 году в базу НЭБ отправили 26 памятников.