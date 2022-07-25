Контора пароходства приглашает на выставку фотолаборатории "Интерпретации: Тюмень"

Выставка фотолаборатории "Интерпретации: Тюмень" откроется в областном центре 30 июля и будет работать до 14 августа.

На выставке представлены фотоработы Насти Громик, Дарьи Новиковой, Екатерины Фатьяновой, Сергея Плишкина, Алексея Керкина, Владиславы Гребневой, Сергея Сергеева, Нары Биккиной, которые попытались взглянуть на город по-новому, интерпретируя его культуру в контексте городского пространства.

Насколько авторам удалось реализовать идеи, сформированные во время участия в фотолаборатории "Интерпретации: Тюмень", организованной Молодежным образовательным центром Эрмитажа. оценит зритель.

Проект реализован при поддержке "Родных музеев" — программы "Газпром нефти" по поддержке региональных музеев и креативных команд.