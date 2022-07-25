Запись в бесплатные кружки и секции в Тюменской области начнется 20 августа

Приемная кампания в кружки и секции Тюменской области пройдет в два этапа: основной - с 20 августа по 1 сентября и донабор на оставшиеся свободные места со 2 сентября.

Дети, которые занимаются по программам, рассчитанным на несколько лет, продолжают обучение согласно договору.

Два этапа зачисления - новшество этого года. С 20 августа по 1 сентября примут тех, кто претендует на место впервые, родители могут подать несколько заявок, но в первую волну ребенок зачислится только по одному из заявлений. Со 2 сентября начнется донабор детей при условии наличия свободных мест (зачисление в порядке очередности, пока не закончатся вакантные места).

Заявления можно подать в Навигаторе дополнительного образования Тюменской области или непосредственно в учреждениях допобразования.

Нововведения коснутся программ, реализуемых за счет бюджета или по сертификату персонифицированного финансирования дополнительного образования длительностью более 72 часов, омечают в депспорта.