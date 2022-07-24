Забронировать почтовую ячейку онлайн могут тюменцы

- Эта услуга востребована среди тюменцев, у которых сломан или отсутствует почтовый ящик дома или кто не хочет указывать домашний адрес при получении писем и посылок. Организациям услуга позволяет объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо наоборот разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков, - сообщили корреспонденту Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Для бронирования ячейки нужно зайти в раздел "Абонементный ящик" на сайте https://www.pochta.ru или в мобильном приложении, выбрать удобное почтовое отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек и рассчитает стоимость.

Всего в Тюменской области действует функционирует более 2 000 абонентских ячеек в 63 почтовых отделениях. Самое большое количество ячеек – 1500 – находится в Тюмени.

Заместитель директора УФПС Тюменской области Маргарита Шамбер отметила, что абонементные ячейки клиенты используют для получения простых мелких пакетов, печатных изданий, извещений и писем.

- В последнее время услуги онлайн становятся все популярнее. Почта России заботится о своих клиентах и поддерживает использование цифровых сервисов, - резюмировала Шамбер.