В Тюмени создается новая экскурсионная тропа

В скором времени в Тюмени станет одним экскурсионным маршрутом больше. В него войдёт прогулка по старейшему в областном центре торговому предприятию.

- На первый взгляд, что может быть необычного в торговом помещении. Но только на первый, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - У этого здания богатейшая история. Сейчас трудно это представить, но в своё время в ЦУМе были гостями, общались с коллективом и даже выступали всесоюзные звёзды: певец Иосиф Кобзон, актёр Евгений Леонов, оперная певица Елена Образцова. А какой ажиотаж вызвал в 70-е годы приезд тогда одного из первых лиц страны Алексея Косыгина. Судя по видеоматериалам и фотографиям, которыми мы располагаем, его сопровождали сотни тюменцев.

Новая экскурсия будет посвящена 75-летию ЦУМа, которое отмечается в этом году.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени.