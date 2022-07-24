Тюменцам рассказали о самых полезных для сердца перекусах

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Тюменского научного кардиологического центра, кандидат медицинских наук Мария Ляпина для поддержания нормальной работы сердца и сосудов, рекомендует включать в рацион продукты богатые Омега-3, клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидам.

"Чем разнообразнее рацион, чем больше он содержит овощей, зелени и фруктов, тем больше микроэлементов и полезных нутриентов человек получает,- пояснила она. - Есть принцип питания, который поддерживают практически все врачи — средиземноморский стиль питания: употребление большого количества овощей, зелени, цельнозерновых злаков, растительных жиров и правильных источников белка (рыба, нежирные сорта мяса, кисломолочные продукты, бобовые)".

Также эксперт обращает внимание на "правило радуги" — чем больше в рационе продуктов разных цветов, тем больше витаминов и микроэлементов мы получаем. Из пищи витамины и микроэлементы усваиваются в желудочно-кишечном тракте лучше, чем из таблеток и капсул, уточнила Тюменская линия.