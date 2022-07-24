Более 800 собак и кошек отловили на улицах Тюмени за полгода

Тюменский "ЛесПаркХоз" отловил за полгода на улицах Тюмени 758 собак и 108 кошек. Из них 480 животных отпущено в места обитания после всех необходимых действий. Из них 417 – это собаки.

По данным МКУ "ЛесПаркХоз", порядка 300 особей в этом году были переданы новым или старым владельцам. Из них 279 – это собаки.

– Среднее время нахождения животного без владельцев в приюте с даты отлова до даты выпуска составляет 25 календарных дней, – уточнили изданию "Тюменская область сегодня" в учреждении. – Согласно сложившейся практике при поиске нового владельца наиболее востребованными животными без владельцев являются собаки мелких пород, щенки, котята в возрасте до трех месяцев.