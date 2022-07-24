С русскими традициями знакомят в тюменском "Роднике"

В тюменском областном реабилитационном центре "Родник" для ребят организована лагерная смена "Каникулы в народном стиле. Юные пациенты не только проходят оздоровительные процедуры, но и играют, гуляют и веселятся, знакомятся с русскими традициями. Вместе с педагогами они изучили народные сказки, пословицы и поговорки, познакомились с народными промыслами, освоили традиции русского гостеприимства, а также попробовали свои силы в песенном и танцевальном народном творчестве.

Для более детального знакомства с национальным фольклором в "Родник" приехали гости из организации "Хороводы мира" - Елена, Светлана и Елена, которые научили детей основам народных танцев. Активисты объяснили их важность для нашей культуры, показали, как правильно водить хороводы. Танец зарядил отдыхающих в центре девчонок и мальчишек энергией, дал возможность им понять друг друга, стать ближе, несмотря на разные увлечения и предпочтения, сообщили в ОРЦ "Родник".