В Ишиме по улице Калинина запустят двухполосное движение

13:36 24 июля 2022
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Ремонт участка улицы Калинина от ул. Деповской до ул. Непомнящего позволит расширить дорожное полотно, увеличить пропускную способность автодороги при выезде на новый путепровод и обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

По информации администрация Ишима, двухполосное движение на участке данной дороги планируют запустить в сентябре 2022 года.

"На участке улицы ведется расширение проезжей части до восьми метров, установка гранитных бордюров, устройство съездов к домам. Со стороны "Почты России" предусмотрена парковка и пешеходный тротуар. Запланирована установка необходимых дорожных знаков, посадка деревьев, нанесение дорожной разметки",- рассказали специалисты Тюменской линии.

Теги: Ишим
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