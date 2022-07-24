Тюменским дачникам рассказали, как получить хороший урожай перца

Сладкие болгарские перцы хорошо отзываются на своевременное рыхление, прополку, полив. Если вы мечтаете получить богатый урожай перцев, то самое время их подкормить, особенно в период формирования плодов.
- Я применяю несколько эффективных растворов, - говорит опытная огородница Нина Петрова. – На литр воды беру одну столовую ложку золы, настаиваю этот состав сутки. Ещё на литр нежирного молока добавляю 10 капель йода, полученную смесь заливаю в десятилитровое ведро воды. С успехом применяю борную кислоту – на пять литpoв воды добавляю 5 граммов порошка. Все выше перечисленныe подкормки надо вносить только под корень.
Дачница Нина Петрова рекомендует для приготовления растворов использовать теплую воду, а подкормки перцев производить только на увлажнённый грунт, сообщает АИФ-Тюмень.
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