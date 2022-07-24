Тюменским дачникам рассказали, как получить хороший урожай перца

12:19 24 июля 2022
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Сладкие болгарские перцы хорошо отзываются на своевременное рыхление, прополку, полив. Если вы мечтаете получить богатый урожай перцев, то самое время их подкормить, особенно в период формирования плодов.

- Я применяю несколько эффективных растворов, - говорит опытная огородница Нина Петрова. – На литр воды беру одну столовую ложку золы, настаиваю этот состав сутки. Ещё на литр нежирного молока добавляю 10 капель йода, полученную смесь заливаю в десятилитровое ведро воды. С успехом применяю борную кислоту – на пять литpoв воды добавляю 5 граммов порошка. Все выше перечисленныe подкормки надо вносить только под корень.

Дачница Нина Петрова рекомендует для приготовления растворов использовать теплую воду, а подкормки перцев производить только на увлажнённый грунт, сообщает АИФ-Тюмень.

Теги: садоводы , советы
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