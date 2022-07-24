Число соискателей работы уменьшилось в нашем регионе

Жители Тюменской области стали реже обращаться в службу занятости, а уровень трудоустройства вырос, сообщили Вслух.ру в региональном департаменте труда и занятости.

В первом полугодии в регионе чуть больше 28 тыс. человек обратились за поиском работы в службу занятости, годом ранее их было без малого 39 тысяч. При этом уровень трудоустройства вырос с 52,8% до 56,9%.

За месяц сократилось число соискателей: 1 июня 2022 года на учете состоял 9 тыс. 971 человек, 1 июля — 9 тыс. 165 человек.

При этом в областном банке вакансий 27,9 тыс. предложений, так что работа найдется.

Традиционно больше всех мест в сфере строительства, сейчас их больше

4,2 тысяч. В сфере образования готовы принять более 3,8 тыс. сотрудников. Почти 3 тыс. вакансий в госуправлении, соцобеспечении и обеспечении военной безопасности. Более 2 тыс. сотрудников требуются в обрабатывающие производства, сельское хозяйство и торговлю.