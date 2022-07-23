Первая рота контрактников Тюменской области отбыла для службы в ВС РФ

Первая рота тюменского инженерного подразделения "Тобол", которая после обучения войдет в состав Вооруженных сил России, отправилась на службу, в составе - добровольцы из разных муниципальных образований Тюменской области. Торжественный митинг перед оправкой прошел у мемориала "Вечный огонь" в Тюмени.

Замгубернатора Тюменской области Павел Белявский:

Отправляясь на эту службу, вы отвечаете за честь не только своих имен, но и высокого и гордого имени воинов-сибиряков. Александр Викторович просил вам передать, что для Правительства Тюменской области большая честь направлять отдельное сформированное из наших земляков подразделение на службу в армию. Желаю вам всем удачи!

Первое время рота проведет на полигоне где пройдет боевое слаживание и подготовка воинским учетным специальностям. Перед началом занятий добровольцы подпишут контракты о прохождении военной службы, после чего подразделение войдет в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Перед убытием на полигон с добровольцами были проведены занятия по безопасному обращению с оружием и взрывчатыми веществами, а также по тактической медицине, рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

"С инициативой о формировании подразделения выступили ветераны Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Идею поддержали командование Тюменского гарнизона и общественники", – отметил облвоенком.

Личный состав подразделения полностью обеспечен положенной экипировкой и дополнительным комплектом материально-технического обеспечения, который был собран активистами Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции "Все для победы!".

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Ранее сообщалось, что по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, каждый доброволец дополнительно получит единовременную выплату из регионального бюджета в размере 100 тысяч рублей.

Алексей Куличков отметил, что формирование подразделений продолжается, из общего числа желающих снова послужить Родине около 30% - офицеры.

Формирование добровольческих подразделений в Тюменской области началось в июле, добровольцев набирают в три спецподразделения: инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга", артиллерийский дивизион "Сибирь". Заявления от граждан в возрасте 25-50 лет принимают в военном комиссариате Тюменской области. Контакт можно заключить на срок от трех месяцев до трех лет, подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.