Стал известен рейтинг благополучия территорий Тюменской области по туберкулезу

Такой рейтинг в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ) составляют с 2014 года. Учитываются 15 основных эпидемиологических показателей, в том числе заболеваемость, смертность, распространенность туберкулеза, а также профилактическая работа и раннее его выявление в городах и районах Тюменской области, уточняет Наталья Тимофеева, пресс-секретарь ОКФЦ (г. Тюмень).

Стабильное благополучие из года в год демонстрируют Упоровский, Исетский, Казанский, Викуловский районы. В них выстроена система по раннему выявлению туберкулеза, диспансерному наблюдению, лечению и профилактики туберкулеза. Руководитель организационно-методической службы Вадим Неверов пояснил, что рейтинг отражает, в первую очередь, работу общей лечебной сети – городских поликлиник и амбулаторно-поликлинических отделений областных больниц по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, особенно в группах риска (профилактические осмотры, дообследование) и передачу заболевших в противотуберкулезную службу. От эффективности этой работы зависят показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза.

"По результатам составленного рейтинга - резюмирует главный врач ОКФЦ, главный внештатный фтизиатр Тюменской области Наталья Пирогова. – мы, как координирующий центр, рекомендуем медучреждениям проанализировать свою работу по раннему выявлению туберкулеза, рассмотреть вопрос врачами-фтизиатрами. Наши специалисты всегда на связи и готовы оказать методическую помощь в организации этой работы".