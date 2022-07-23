Что будет в Межвузовском кампусе, решают тюменцы

Каждый житель региона может высказать свои предложения и заполнить анкету для участия в фокус-группе. На встречах группа людей формулирует, что должно быть в кампусе, что нет, чем он будет уникален. Все данные с помощью стикеров оформляют на подготовленных листах. Затем идеи обсуждаются участниками встреч, а результаты оформляются организаторами в общий документ.

— Я находилась в смешанной группе со взрослыми людьми. Было эмоционально, мы даже успели поспорить. Наша команда предложила оранжерею на крыше кампуса, большой аквариум, столовую, включающую блюда из разных стран для иностранцев, киберспортивный клуб и просторный актовый зал. Мне понравилась идея поставить вблизи кампуса автобусные остановки, чтобы студентам было легче добраться до отдаленных учебных корпусов, — рассказала Елизавета Шевченко, студентка ГАУ Северного Зауралья, член Студсовета Тюменской области корреспонденту Комсомольской правда – Тюмень.