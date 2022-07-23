Фестиваль благотворительности "Белый цветок" пройдет в Тюмени

В Тюмени в День города, 30 июля, состоится праздник благотворительности "Белый цветок", организатором которого выступил центр помощи "Милосердие". В течение месяца тюменцы готовились к этому мероприятию, участвовали в мастер-классах по изготовлению символа фестиваля. Каждый мог создать и свой неповторимый белый цветок из любых материалов.

Специалисты центра "Милосердие" призывали взрослых и детей стать творцами. Мастер-классы с примерами, как изготовить цветы из обычной белой бумаги, размещены в соцсети на странице организации.

– Поделки, созданные неравнодушными земляками, дарители лично смогут вручить подопечным "Милосердие", заглянув в глаза тем, кто попал в беду. Для этого нужно сообщить о своем желании нам, и мы организуем встречу, – рассказал корреспонденту "Тюменская область сегодня" директор Центра развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" Андрей Якукин.

Кроме того, в День города в сквере Депутатов тюменцы смогут могут стать участниками ярмарки. Все желающие смогут поддержать деятельность организации, сделав пожертвование. А взамен на память получить белый цветок - символ праздника. Все собранные средства пойдут нам помощь людям в кризисной ситуации. Также в этот день благотворители смогут принести вещи, продукты или передать средства на нужды подопечных центра помощи.