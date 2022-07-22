Фильм тюменки стал победителем канадского кинофестиваля

Работа Марии Миць победила в номинации "Лучший режиссер" на фестивале Yes! Let's Make a Movie Film Festival в Канаде, сообщает департамент общественных связей ТО.

"Фильм про рак, в котором никто не плачет" - личная история Марии. Новость о диагнозе — раке груди второй стадии с генной мутацией стала основой для документальной картины. В ней Мария рассказала о том, как можно жить с диагнозом и не поддаваться страхам.

"Победа на канадском фестивале стала первой для фильма. По словам Марии, до этого были три номинации на зарубежных конкурсах. Картину высоко оценили на английских фестивалях, которые проходили онлайн, а также в Италии", - отмечают в департаменте.