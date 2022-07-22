Фильм тюменки стал победителем канадского кинофестиваля

15:38 22 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Работа Марии Миць победила в номинации "Лучший режиссер" на фестивале Yes! Let's Make a Movie Film Festival в Канаде, сообщает департамент общественных связей ТО.

"Фильм про рак, в котором никто не плачет" - личная история Марии. Новость о диагнозе — раке груди второй стадии с генной мутацией стала основой для документальной картины. В ней Мария рассказала о том, как можно жить с диагнозом и не поддаваться страхам.

"Победа на канадском фестивале стала первой для фильма. По словам Марии, до этого были три номинации на зарубежных конкурсах. Картину высоко оценили на английских фестивалях, которые проходили онлайн, а также в Италии", - отмечают в департаменте. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022