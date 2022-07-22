Народные гуляния в День города развернутся в центре Тюмени

Народное гуляние "Тюмень мастеровая" в День города пройдет на Цветном бульваре 30 июня с 12:00 до 19:00. Гостей ждет множество тематических площадок, каждая удивит своей оригинальностью и самобытностью, обещают организаторы.

Главными участниками станут лучшие мастера и ремесленники Тюмени, Шадринска, Кургана, Омска, Нижней Тавды и Тобольска, а ключевыми площадками - "Русская горница" с мастер-классами декоративно-прикладного творчества и выставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремесел "Мастеровая слобода".

Помимо этого, в течение дня будут работать "Хлебный базар" с торговлей хлебобулочной продукцией тюменских производителей, площадка Государственного аграрного университета Северного Зауралья "Крестьянское подворье", игровые интерактивные площадки и яркие фотозоны. Тут же пройдут соревнования по фланкировке и рубке шашкой.

На главной сцене народного гуляния пройдет праздничный концерт, где выступят творческие коллективы города, состоится гала-концерт и награждение победителей фестиваля-конкурса частушек "Звени частушка, пой душа" и конкурса "Тюменский сувенир". Также в рамках праздничной программы модельное агентство "Либерти" представит коллекции народных, исторических и современных национальных костюмов "Наследие веков". А у самой сцены будет организован хоровод участников проекта "Бабушкина Тюмень" (проект реготделения "Союз пенсионеров России").