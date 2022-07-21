Фестиваль для детей и взрослых "Творчество для всех" пройдет в Тюмени

Областной центр реабилитации инвалидов открывает прием заявок на фестиваль творчества детей и взрослых с инвалидностью "Творчество для всех".

Принять участие в фестивале могут тюменцы с инвалидностью в возрасте от 6 до 60 лет, желающие реализовать творческие способности в различных жанрах и видах искусства. В числе конкурсных номинаций - вокал, хореография, оригинальный жанр, декламация стихов и прозаического текста (собственного сочинения или других авторов).

Отборочный этап фестиваля пройдет в дистанционном формате. Заявки на участие принимаются до 7 августа по электронной почте orci72metod@yandex.ru. Церемония награждения победителей состоится на праздничном гала-концерте 19 октября во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Организаторы надеются, что фестиваль станет одним из ярких событий города и площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для сотен конкурсантов.

Отметим, что в 2022 году фестиваль получил грантовую поддержку в рамках конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской области в номинации "Духовность и культура". Соорганизатором фестиваля является Дворец творчества и спорта "Пионер".