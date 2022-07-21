Тоболяки сами решат, кому посвятить следующие три года в Тобольске

Опрос по выбору исторического факта или значимого события стартовал на сайте "Тобольск Решает" 20 июля.

По 15 сентября 2022 года жители города могут выбрать из нескольких вариантов, предложенных и сформированных членами Исторического совета города на основании тех или иных круглых дат или знаменательных событий.

Для участия необходимо перейти по ссылке https://тобольскрешает.рф и выбрать событие или личность, которой будут посвящены 2023, 2024 и 2025 годы.

Традиция присваивать году имя известного деятеля в Тобольске возникла совсем недавно. 2021-й был объявлен Годом архитектора, проектировщика Тобольского кремля Семена Ульяновича Ремезова. Сейчас юбилейный год проходит под эгидой основателя города Данилы Чулкова.

Проведение года, посвященного знаменитой личности - это серьезный просветительский пласт работы. Во всех образовательных учреждениях города проводятся различные мероприятия: выставки, семинары, викторины, открытые уроки. К популяризации фактов биографии и достижений подключаются музейные и научные учреждения. Под каждый год разрабатывается индивидуальный концепт оформления города.