Моор рассказал, чем студенты хотят наполнить межвузовский кампус

За неделю на сайте тюменскийкампус.рф к обсуждению будущего проекта присоединилось более 2 500 человек. Дендрарий, сквер, городской пляж, библиотека, современные лаборатории – это лишь некоторые предложения для тюменского межвузовского кампуса, которые высказывают участники опросов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона предложил продолжить дискуссию о том, каким должен быть кампус:

Прочитал ваши комментарии. Девушка из Тюмени пишет о научном музее по разным направлениям, который должен быть в кампусе. Это поможет "многим ребятам определиться с будущей профессией". А молодой человек из Тобольска считает, что в кампусе нужны студенческий коворкинг, "юридическая клиника", центр трудоустройства и обязательно льготная столовая. А что вы думаете на этот счет?

Моор отметил, что поддерживает идеи разместить на площадке общественного пространства спортивный комплекс с фитнес-залом, футбольным полем и бассейном.

Сбор предложений продолжается. Любой желающий может принять участие в фокус-группах. "Мы внимательно изучим все идеи, лучшие из которых найдут отражение в проекте будущего межвузовского кампуса", - подчеркнул Моор.