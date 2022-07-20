В "Алых парусах" пройдет фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра"

Детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра" пройдет в в центре "Алые паруса" 24 июля.

В программе — пять номинаций для детей и вожатых. В конкурсе участвуют как дети, так и вожатые, которые приезжают в лагеря в июле. Участник предоставляет на конкурс не более двух песен в каждой из номинаций. Музыкальное сопровождение - гитара, живое исполнение - главное условие.

Также в рамках фестиваля для детей пройдут мастер-классы, посвященные музыкальной индустрии, вокалу и игре на музыкальных инструментах. Напомним, за все время существования фестиваля его участниками стали больше 1,5 тысячи ребят и вожатых.

За время существования конкурса его участниками стали более 1 500 человек. Фестиваль проводится при поддержке гранта губернатора Тюменской области с софинансированием Фонда президентских грантов.