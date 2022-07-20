В областной библиотеке открывается фотовыставка Банка России

С 20 июля по 22 августа в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева работает тематическая фотовыставка музея Банка России, она посвящена редким и исчезающим животным, занесенным в Красную книгу РФ "Драгоценный мир живой природы".

Фотовыставка "Драгоценный мир живой природы" призывает общественность обратить внимание на хрупкость окружающего мира и его обитателей и на необходимость защиты природного многообразия.

Посетители Тюменской областной научной библиотеки смогут оценить мастерство художников, "ожививших" изображения на монетах, а также узнать интересные факты о повадках и среде обитания редких животных.

Многие из видов, воспроизведенных на монетах, являются неотъемлемой частью народной культуры этносов России и запечатлены в геральдике и декоративно-прикладном искусстве, литературе и фольклоре, мифах и легендах.

Всего на экспозиции представлены 19 увеличенных изображений золотых и серебряных монет с образами представителей фауны, находящихся под угрозой исчезновения. Тираж памятных монет ограничен, но благодаря выставке любой желающий сможет изучить, что находится на монетном поле некоторых из них.