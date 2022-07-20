В Тюмени определили лучшие государственные клиники по информационной открытости

Рейтинг государственных медицинских учреждений Тюмени и Тюменской области по информационной открытости составлен экспертами рейтингового агентства "Сибирь". В рейтинг за 1 полугодие 2022 года вошли десять организаций:

1. ФГБУ Минздрава России "Федеральный центр нейрохирургии" (главный врач Альберт Суфианов),

2. ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер" (и. о. главного врача Леонид Протопопов),

3. ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2" (главный врач Роман Паськов),

4. ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" (главный врач Расим Тамразов),

5. ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №1" (главный врач Сергей Ярцев),

6. ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД (главный врач Владимир Романов),

7. ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" (главный врач Ирина Кукарская),

8. ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи" (главный врач Лидия Остроумова),

9. ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" (главный врач Дмитрий Бутов),

10. ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" (главный врач Марат Баширов).

"Информационная доступность медицинских учреждений, а особенно государственных, как никогда важна в современном мире. Мы определили одни из самых лучших государственных учреждений здравоохранения по информационной открытости, опираясь на мнение экспертов. Хотим выразить благодарность клиникам, которые вошли в ТОП-10 и пожелать остальным учреждениям достигнуть такого же уровня информационной открытости", - комментирует исполнительный директор рейтингового агентства "Сибирь" Ксения Лебедева.

Эксперты из журналистов, маркетологов, специалистов по связям с общественностью и информационному продвижению оценивали работу организаций за 1 полугодие. Среди критериев оценки были: наличие сайта и удобство его навигации для пользователя, доступность сведений о деятельности клиники и оказываемых услугах в информационном пространстве, соблюдение требований законодательства об информационной наполненности интернет-ресурсов, присутствие и активность учреждений в социальных сетях, частота, подача и разнообразие контента, возможность обратной связи и реакция на запросы потребителей медицинских услуг, вовлеченность подписчиков.