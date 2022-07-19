В музее семьи императора Николая II запустили видеогиды

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Одиннадцать мультимедийных дополнений к основным экспозициям доступны гостям музея семьи императора Николая II в Губернаторском доме в Тобольске, сообщает пресс-служба тобольского музея-заповедника.

Узнать подробности первого визита в Тобольск цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II в 1891 году, увидеть, как выглядело внутреннее убранство Губернаторского дома в 1917-18 гг. – погрузиться в историю мемориального объекта можно во время самостоятельного посещения музея без экскурсионного обслуживания, просто считав QR-код на этикетаже при помощи смартфона.

Отмечается, что проект мультимедийных дополнений реализован в при финансовой поддержке председателя Совета директоров туроператора FUN&SUN Тараса Демуры.