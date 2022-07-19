Ишимцы сплачивают семьи "Золотым карасем"

Семейный гастрономический фестиваль "Золотой карась" в четвёртый раз провели в Ишиме, он направлен на сплочение молодых семей и укрепление семейных ценностей, этому способствует и атмосфера фестиваля, и его гастрономическая изюминка - уха из карася, считают организаторы.

Предыдущие два года из-за пандемии мероприятие отменяли, а в этот раз в туркомплексе "Красная горка" под Ишимом отдохнуть и весело провести время собрались почти 3 тысячи человек из Ишима, Ялуторовска, Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Екатеринбурга, Омска, Нижневартовска и Кургана.

Для участников были проведены различные мастер-классы, увлекательная квест-игра "Заговори на английском всей семьей", спортивный баттл "Люди Х" и развлекательно-тренировочная программа спортивного клуба "Gritsuk club", большой семейный квест "Золотой карась", конкурс "Поймай золотую рыбку" и многое другое. Все это сопровождалось яркими выступлениями артистов, которые под вечер сменялись теплыми уютными песнями под гитару у летнего костра.

Фестиваль входит в список "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее", удостоен диплома 1 степени в номинации "Волонтерство в сфере культуры", является неоднократным победителем грантовых конкурсов, призером конкурса "Как нам обустроить Сибирь" третьего форума Общественной палаты Тюменской области "Сообщество Сибири".