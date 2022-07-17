Оздоровительно-профилактический проект реализуется в тюменских детских центрах

С началом каникул в Тюменской области возобновил работу межведомственный проект "Лето - пора находок, а не потерь!". Областной центр профилактики и реабилитации в рамках реализации проекта разработал для ребят в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях квест-игру "Корабль здоровья". Цель - помочь определить основные ресурсы организма, научиться их восполнять, вести яркую, здоровую и безопасную жизнь.

Пилотной площадкой для апробации нового мероприятия в рамках летнего проекта стали пришкольные лагеря, организованные на базе школ № 40, 68 и гимназии № 1 города Тюмени.16 июня на протяжении всего дня специалисты центра проводили для ребят игры на свежем воздухе, делились секретами хорошего физического и эмоционального состояния. Мальчишки и девчонки приняли участие в увлекательном и познавательном профилактическом квесте. Они разгадывали ребусы, составляли полезный завтрак, делали зарядку и "выкидывали в урну" все вредные для организма привычки.

Профилактическая работа продолжится на протяжении всего лета, а участие в квест-игре "Корабль здоровья" примут ребята из загородных оздоровительных лагерей и других школ города Тюмени.

В реализации проекта активно участвуют муниципальные образования области. Одним из самых инициативных участников проекта "Лето - пора находок, а не потерь" является добровольческий отряд "Профи" города Ишима. Его представители регулярно выезжают в лагеря, чтобы провести игровую программу "В стране детства".

По материалам департамента социального развития Тюменской области