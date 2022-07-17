Стало известно, какие спортивные мероприятия планируются в Тюмени на День города

436-летие областная столица отметит 30 июля. Жителей и гостей приглашают на спортивные мероприятия.

Как выяснил Вслух.ру, на набережной реки Тура состоится фестиваль экстремальных видов спорта. Будет представлены скалолазание, чирлидинг, единоборства, аквабайк, парашютный спорт, силовой экстрим и др.

Фестиваль спортивных единоборств Тюмени пройдет на площади у тюменского технопарка. В программе - мастер-классы, показательные выступления и матчевые встречи.

В футбольном центре "Дерби" пройдет межрегиональный детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни". Отборочный этап стартовал 15 июля. В мероприятии примут участие команды из 25 учреждений, это около 700 человек.

Активные жители смогут сдать нормативы ГТО и поучаствовать в других спортивных мероприятиях.

Праздник в стиле ЗОЖ продолжится следующим утром, 31 июля. Участники тюменского полумарафона "Стальной характер" пробегут по главным улицам города. Для любителей бега будут доступны дистанции 5, 10 и 21,1 км. . Уже более 1,5 тысячи жителей подали заявки. Ожидается порядка 3 тысяч бегунов.