Победитель конкурса диджеев в Ишиме получит ценный приз

14:29 17 июля 2022
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Начать путь к славе предлагают в Ишиме с участия в соревнованиях по диджеингу, которые стартовали 9 июля в Фестивальном парке города. Представлять свои сеты участники могут каждую субботу до конца лета в рамках молодежной дискотеки. Лучшего определят в конце августа и вручат ценный приз.

Об этом корреспонденту Тюменской линии сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.
Он пояснил, что попробовать свои силы предлагают всем желающим, заявки на конкурс уже поступают.

"Июль и август обещают быть насыщенными и интересными. Мероприятия для посещения можно запланировать уже сейчас. Для этого вы можете посмотреть событийный календарь Ишима. Там предусмотрены мероприятия на любой возраст и вкус в разных локациях города", - отметил Борис Долженко.

Теги: Ишим , конкурс
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