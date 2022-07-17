Летом тюменцы чаще испытывают агрессию чужих ароматов

Эксперт по этикету рассказала, как правильно пользоваться этим "оружием"

Психотропное средство, оружие массового поражения – все это о парфюмерии, которая оказалась в руках человека, совершенно не заботящегося о комфорте окружающих людей. Ароматы воздействуют на эмоции – это факт, но чтобы этот "след" не шел в диссонанс с намерениями того, кто использовал духи, нужно учесть некоторые правила.

– Хотя понятие парфюмерного этикета довольно условно, есть негласные правила, следуя которым мы сможем выстраивать более приятные отношения и эффективные коммуникации с другими людьми, – подчеркнула специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант по этикету Надежда Харланова.

Эксперт в разговоре с корреспондентом "Тюменская область сегодня" рассказала о правилах хорошего тона при использовании парфюма.

– Выбранный нами аромат должен не только нравиться нам, но и быть уместен в предлагаемых обстоятельствах - куда мы собираемся пойти, в какое время. Также это касается и количества наносимого парфюма и частоты его использования. При нанесении аромата нужно знать меру, стараться не переборщить, чтобы рядом с нами человеку не было душно от запаха наших духов, – объяснила консультант.

Эксперт назвала сильный аромат вторжением в чужое личное пространство. Часто в таких случаях используется понятие "парфюмерный терроризм".

– Хорошая рекомендация – наносить ароматы методом легкого распыления, можно "войти" в распыляемое над головой облако аромата. И, конечно, не распылять парфюма очень много, по всему телу, и, тем более, на одежду. При нанесении на запястье аромат хорошо раскрывается, но использовать этот способ нанесения нужно аккуратно. Например, это неуместно при посещении винной дегустации или на деловой встрече, когда очевидна возможность рукопожатия. Наносить аромат позволительно только дома и когда вы одни в комнате, – рекомендует Надежда Харланова.