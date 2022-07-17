Музей спорта под открытым небом появится в Голышмановском районе

Музей спорта под открытым небом сделают в зоне отдыха "Сосновый бор" посёлка Голышманово. Это часть инвестиционного проекта. Также построят асфальтированную велосипедную дорожку шириной два метра и протяженностью 1500 метров. Ширина дорожки позволит безопасно передвигаться велосипедистам, и катающимся на самокатах и беговелах. Также по дорожке можно будет совершать пешие прогулки, сообщает АИФ-Тюмень.

- Проект финансируется из областного и муниципального бюджетов. Его стоимость - более шести миллионов рублей. Закольцованная пешеходно-велосипедная дорожка пройдёт по всему лесному массиву. Будет построена парковка для велосипедов, разбита аллея. При строительстве будем вынуждены вырубить часть сосен, но на будущий год проведём работу по лесовосстановлению, - рассказывает Вера Тарасова, председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Голышмановского городского округа. - Благодаря этому проекту голышмановцы и гости посёлка смогут не только активно проводить время, оздоравливаться, но и познакомятся с историей и достижениями голышмановского спорта. Обустройство велосипедной дорожки запланировано до сентября, а полностью проект будет реализован до 25 декабря текущего года.

Как рассказала Вера Тарасова, в дальнейшем изготовят и установят интерактивную входную арку на Аллее спорта, а также информационные стенды о почётных спортсменах и работниках в сфере физической культуры и спорта. Все желающие с помощью QR-кода смогут получить расширенную информацию по истории спорта Голышмановского городского округа, прослушать аудиозапись, посмотреть видео.