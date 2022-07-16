Неделя сбора батареек пройдет в Тюмени

С 26 июля по 1 августа машины со специализированными контейнерами будут находиться в окружной столице. Место дислокации – территория крупного продовольственного магазина на ул. Мельникайте, 139.

Организаторы отмечают, что в рамках акции можно сдать любое количество отработанных батареек. Утилизировать предлагается также аккумуляторы сотовых телефонов и электронику.

Как выяснила Тюменская область сегодня, из Тюмени контейнеры отправятся в Екатеринбург. Завершающим пунктом маршрута станет Нижний Новгород, куда машины прибудут в середине декабря. Все собранные в ходе акции элементы питания будут направлены для переработки на заводы ГК "Мегаполисресурс" и "НЭК".

В прошлом году в ходе реализации проекта "Неделя сбора батареек" в России было собрано почти 3,5 миллиона батареек, вес которых в общей сложности составил 69 тонн.