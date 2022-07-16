Проект для молодых семей "ПАПАТУТ" запустят в Ишиме

24 июля стартует проект #ПАПАТУТ, направленный на развитие духовных ценностей и укрепление внутрисемейных отношений у молодых семей города.



Он пройдет в два этапа: интерактивное знакомство семей-участников и фотосессия, а также семейный фестиваль в городском парке Ишима. Фестиваль состоится 7 августа и будет включать в себя конкурсную программу из пяти соревнований по пяти номинациям для отцов: "Папа медийный", "Папа спортивный, "Папа творческий", "Папа шеф" и "Папа мастер". Семьи, которые подготовят минутное видео о своей семье, поборются за звание "Семья года".

— Второй год подряд мы организуем большой праздник для родителей, здесь семьи знакомятся между собой и обмениваются опытом воспитания детей, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Отметим, что #ПАПАТУТ проходит в Ишиме второй год подряд. В 2021 году 12 семей на протяжении пяти недель участвовали в конкурсах, выполняли творческие задания, готовили блюда и проявляли свои физические способности, сообщила Комсомольская правда–Тюмень.