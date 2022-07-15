Более тысячи тюменцев высказались о концепции межвузовского кампуса

За два дня более 1 000 тюменцев направили предложения по концепции межвузовского кампуса.

Горожане предлагают построить спортивный комплекс с бассейном, коворкинги, эко-пространство, лаборатории и другое.

Куратор молодежных пространств Тюменской области, организатор работы промо-групп Илья Титов:

Кампус - не просто общежитие и образовательная площадка, он должен стать общественным местом. И именно поэтому мы собираем идеи от горожан. Узнаем, какие виды активностей, визуальная составляющая там должны быть. Например, кто-то уже предложил построить внутри оранжерею. Нам важно сделать так, чтобы кампус стал местом притяжения для жителей и гостей города.

Поделиться идеей может любой желающий до 29 июля. Сбор предложений проводится в трех форматах: на портале тюменскийкампус.рф; в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры; как участник фокус-группы.

По итогам обсуждений состоится экспертная встреча с архитекторами, урбанистами и специалистами в области проектирования.