Шоу мыльных пузырей проходит в Ишиме по выходным

Ишимскую молодежь приглашают на дискотеки, а детей – на шоу мыльных пузырей каждые выходные до конца лета в Фестивальный парк. Вход на развлечения свободный. Потанцевать можно вечером в субботу, а порадовать детвору – по субботам и воскресеньям в 12 часов.

Об этом Тюменской линии сообщил директор Фестивального парка Олег Панасюк.

"Шоу мыльных пузырей запустили с начала лета. Предложили такую забаву в прошлом году, она нашла отклик в сердцах горожан – родители, бабушки с дедушками с удовольствием приводили детей поиграть и повеселиться, мы получили отличную обратную связь. Решили продолжить начинание", - сказал он.

Появилась в парке и новая интерактивная площадка – домик с Бабой-ягой, там детей встретит сама хозяйка избушки и ее Кот-котофеич. Они предложат ребятам не просто окунуться в сказку, а стать ее главными героями.