Сотрудники МЧС вывезли из леса жителя Ишима с инфарктом

Вызов скорой медицинской помощи поступил на пульт Станции скорой медицинской помощи 8 июля. Женщина сообщила, что ее супругу плохо, а они находятся в лесу. На помощь пациенту и медикам пришли специалисты МЧС.

Жена неудачливого грибника рассказала о его самочувствии, указала на ориентиры и встречала бригаду скорой помощи уже на трассе. После дождей добраться до пациента на Газели не предоставлялось возможным, фельдшеры Елена Усольцева и Вадим Моркозов с медицинскими укладками отправились пешком, а это примерно полтора километра.

К моменту их прибытия мужчина лежал на земле и стонал от боли. Сотрудники скорой сразу приступили к оказанию экстренной медицинской помощи, оперативно купировали болевой синдром и установили венозный доступ. Для дальнейшей транспортировки пришлось вызывать подмогу - транспорт МЧС. Через полтора часа после звонка в скорую мужчину переложили в машину к медикам, а спустя еще 28 минут ему уже проводили коронароангиографию и стентирование. В настоящее время 62-летний житель Ишима, у которого в лесу случился инфаркт, продолжает лечение в кардиологическом отделении, сообщила Жанна Стрижак, представитель пресс-службы Областной больницы №4 (г. Ишим).