Евгений Заболотный поздравил выпускников ТюмГУ с окончанием вуза

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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета.

В этом году социально-гуманитарный институт окончили 435 студентов, поздравляя их со знаменательным событием, Евгений Заболотный отметил, что считает ТюмГУ одним из лучших вузов России, и верит, что полученные в его стенах знания позволят начинающим специалистам внести вклад в развитие Тюмени и Тюменской области.

"Гуманитарные науки – это важнейшая часть нашей культуры и мировоззрения. Те фундаментальные университетские знания, которые вы получили, помогут вам профессионально работать, уверенно идти по жизни и быть патриотами своей страны", - сказал, обращаясь к молодежи, председатель гордумы.

Евгений Заболотный сам является выпускником исторического факультета ТюмГУ, доктор исторических наук, профессор. Более двадцати лет он работал в стенах родного вуза, пройдя путь от ассистента кафедры до проректора университета, основал диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций ТюмГУ, подготовил сотни выпускников, десять кандидатов и четырех докторов наук.