Публичные читки произведений классиков пройдут в Тюмени 23 июля

23 июля в России пройдет День чтения вслух "Живая классика". Тюменцы могут поучаствовать в акции и прочесть стихи и прозу, приключенческие истории и фантастические повести на городской площадке - территория развлечений "Гараж" (ул. Пермякова, 20, корп. 1), а также в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к.1)

Запланированы выступления творческих коллективов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный.