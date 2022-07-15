Публичные читки произведений классиков пройдут в Тюмени 23 июля

11:12 15 июля 2022
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23 июля в России  пройдет День чтения вслух "Живая классика". Тюменцы могут поучаствовать в акции и прочесть стихи и прозу, приключенческие истории и фантастические повести на городской площадке - территория развлечений "Гараж" (ул. Пермякова, 20, корп. 1), а также в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к.1)

Запланированы выступления творческих коллективов, экспертов в области культуры и литературы, будут работать интерактивные площадки. Вход свободный.

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