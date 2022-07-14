Тюменские НКО проконсультируют по вопросам участия в спецконкурсе грантов губернатора

Департамент соцразвития Тюменской области приглашает социально ориентированные НКО на консультацию по вопросам участия в специальном (дополнительном) конкурсе грантов губернатора Тюменской области в 2022 году.
Консультация состоится 27 июля в 16:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 14а, центр "Семья", предусмотрено подключение на консультацию в формате онлайн.
Для участия в консультации необходимо до 26 июля 2022 года пройти регистрацию.
В рамках консультации будут рассмотрены требования к участникам спецконкурса, особенности регистрации СО НКО и подачи проектов через портал, подготовки проектов и др.
Полученные знания помогут представителям некоммерческих организаций избежать технических ошибок при подаче заявки в электронном виде, а также сделать правильный выбор конкурсного направления и цели проекта.
Приём заявок на спецконкурс проходит с 11 июля и завершится 19 августа в 17:00. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года. Заявки на спецконкурс подаются через личный кабинет в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте конкурса.
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