В весенний призыв от срочной службы в армии уклонились 16 жителей Тюменской области

Призывная компания в Тюменской области прошла в штатном режиме, все, кто должен быть прибыть - прибыли, в основном, н были и уклонисты, они оштрафованы, заявил на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

"В этот призыв было 16 уклонистов. 11 из них назначены штрафы, сумма ставила от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Один наказан штрафом в 30 тысяч, один - 60 тысяч и один - в 100 тысяч рублей за несколько отклонений от призыва", - сообщил Куличков.

КВ административной ответственности в ходе призывной кампании привлечено около 50 граждан.

Одним из злободневных вопросов осталось обжалование решений призывных комиссий. Подано около 130 жалоб (в прошлом году 120), 65 исков находится на рассмотрении в судах, 12 рассмотрено, 10 из них -в пользу военного комиссариата. "Считаем, что 90 % - это необоснованные жалобы", - опираясь на цифры, подчеркнул военком.