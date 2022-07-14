В весенний призыв от срочной службы в армии уклонились 16 жителей Тюменской области

13:43 14 июля 2022
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Призывная компания в Тюменской области прошла в штатном режиме, все, кто должен быть прибыть - прибыли, в основном, н были и уклонисты, они оштрафованы, заявил на пресс-конференции военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличков.

"В этот призыв было 16 уклонистов. 11 из них назначены штрафы, сумма ставила от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Один наказан штрафом в 30 тысяч, один - 60 тысяч и один - в 100 тысяч рублей за несколько отклонений от призыва", - сообщил Куличков. 

КВ административной ответственности в ходе призывной кампании привлечено около 50 граждан.

Одним из злободневных вопросов осталось обжалование решений призывных комиссий. Подано около 130 жалоб (в прошлом году 120), 65 исков находится на рассмотрении в судах, 12 рассмотрено, 10 из них -в пользу военного комиссариата. "Считаем, что 90 %  - это необоснованные жалобы", - опираясь на цифры, подчеркнул военком. 

 

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