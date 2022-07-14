Около 1700 тюменцев отправились на срочную службу в армию в весенний призыв

Тюменская область в весеннюю призывную кампанию отправила на военную службу около 1700 жителей региона, сообщил военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков.

Военком уточнил, что цифра призыва каждые полгода "одинаковая". увеличений цифр нет.

"Юноши уехали служить во все виды и рода Вооруженных сил, основу составили сухопутные войска - более 900 человек, военно-морской флот, воздушно-десантные войска и спецназ - более 60 человек, войска нацгвардии - около 170 человек. Призывники также убыли в железнодорожные войска, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы. 15 человек отправили в Президентский полк", - сообщил Куличков.