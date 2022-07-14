Проект "Круче всех" может продолжиться форумом юных талантов

Заводоуковский Центр развития детей и молодёжи в проекте "Круче всех" рассказывает о талантливых детях – юных географах, актерах, художниках

Проект "Круче всех" - это программа о детях, одаренных в разных сферах деятельности. В эфир с марта по июнь в официальном сообществе Центра развития детей и молодёжи в социальной сети "ВКонтакте" вышло пять программ. Героями проекта стали географ и путешественник Дима Корнильев, актер и ведущий Иосиф Мурадян, спортсменка Евгения Куратова, художница Анастасия Муралева, мастер художественного слова Семен Третьяков, а также София Ветошкина, увлекающаяся хореографией.

В формате интервью ребята рассказывали о себе, своих увлечениях, успехах. Дима Корнильев поделился, почему стал изучать географию, когда ему было всего 4 года:

"Всё началось с изучения флагов. Мама сказала, что это в любом случае пригодится. Поэтому я подумал, что лучше начать сейчас".

Делились юные таланты и планами на будущее, взглядами на профессию и жизнь Заводоуковска. В финале каждого выпуска дети демонстрировали свои таланты - пели, танцевали, рисовали, читали стихи.

Одна из идей проекта – каждый ребенок уникален и талантлив по-своему. И именно об этом хотелось рассказать организаторам проекта.

"Нам хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о наших талантливых детях. Сначала мы сами искали ребят, но после первых выпусков нам начали писать дети, желающие принять участие, родители", – поделилась организатор проекта "Круче всех", специалист по работе с молодёжью Юлия Соловьева. – "Родители являются важной двигательной силой проекта, они хотят, чтобы их дети раскрывались с разных сторон. Сейчас есть желание создать форум талантливых детей Заводоуковска".

В проекте "Круче всех" на данный момент приняли участие 6 героев, организаторы продолжают поддерживать с ними связь и делиться идеями и планами.