Тюменские медики готовы лечить пациентов с обезьяньей оспой

Система здравоохранения Тюменской области готова к встрече с оспой обезьян. В регионе имеются тест-системы для диагностики болезни, сотрудники медицинских организаций прошли обучение профилактике и лечению оспы обезьян, сообщается на сайте тюменского медуниверситета.

На днях в России зафиксирован первый случай завоза оспы обезьян, по данным Министерства здравоохранения, пациент проходит лечение в Санкт-Петербурге и находится в удовлетворительном состоянии.

Оспа обезьян – вирусное заболевание. Инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. У зараженного человека появляются высыпания на теле, длительность инкубационного периода – от нескольких дней до двух и более недель. Отличительный признак заболевания - лимфаденопатия, увеличение лимфоузлов.

"Оспа обезьян не так опасна, как натуральная оспа. Привитый человек может не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Поэтому, возможно, возникнет вопрос о том, чтобы вакцинироваться от натуральной оспы. У нас в стране такую прививку не делают с 80-х годов прошлого века, - рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Михаил Орлов.

Заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ в УрФО Александр Марченко подчеркнул, что распространение вируса будет зависеть от миграционной активности россиян. Жителям Тюменской области снизить риски поможет соблюдение простых мер безопасности: