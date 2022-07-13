Тюменские дети могут попасть в бесплатный онлайн-лагерь, где занятия ведет Хабиб

Бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет, участники которого могут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта "Поколение М" с 11 июля по 31 июля. В лагере три смены, каждая длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.

Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live.. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч "Поколения М". Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта "Поколение М". Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

Смены различаются по тематике:

Музыка, вокал и танец - с 11 по 17 июля

Фотография - с 18 по 24 июля

Рисунок - с 25 по 31 июля.

Занятия ведут певец Хабиб, финалист шоу "Голос.Дети" и артист лейбла "Gazgolder" Иван Кургалин, участница шоу "ТАНЦЫ на ТНТ" Анна Тиха и другие.

Директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова: