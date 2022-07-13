Около 5 500 тюменских школьников бесплатно учатся программированию

У детей Тюменской области есть хорошие возможности для того, чтобы изучить азы программирования в время учебы в школе, ими воспользовались около 5 500 человек.

В 23 школах региона есть профильные математические и технологические классы, в 54 школах создано 56 классов робототехники и программирования. Они работают благодаря соглашению между Департаментами информатизации и образования и науки Тюменской области. Ежегодно обучаются более 1 000 школьников 6-11 классов.

На базе колледжа цифровых и педагогических технологий работает региональный ресурсный центр по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области, в нем ребята учатся создавать 3D-модели.

Ежегодно более 200 учителей повышают свой профессиональный уровень.