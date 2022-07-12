На набережной Туры организовали акцию "Нам доверена Память"

Патриотическую акцию "Нам доверена память" проводит 12 и 13 июля областной поисковый центр им. Артура Ольховского и городская детская организация "Республика неугомонных" на площадке у Конторы пароходства для отдыхающих в пришкольных лагерях и горожан.

Воспитанники поискового центра подготовили для тюменцев несколько интерактивных локаций с элементами реконструкции, в том числе музейную экспозицию "Эхо войны" с личными вещами солдат, предметами быта и военной медицины, оружием, поднятым на полях сражений Великой Отечественной войны, литературную площадку, на которой звучат песни военных лет. Здесь проходят мастер-классы, викторины "Тюмень тыловая", "История Великой Отечественной войны".

Акция "Нам доверена память" стала ключевым мероприятием военно-мемориальной экспедиции "Мы из будущего", участие в которой принимают тюменские поисковики. Итоги подведут 13 июля.