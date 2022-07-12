Тюменцы поедут в Ханты-Мансийск на "УТРО"

60 тюменцев форума примут участие в форуме "УТРО" в Ханты-Мансийске, к нашей делегации присоединятся 11 ребят из Краснодона (ЛНР).

Молодые люди станут участниками образовательной площадки "Вовлеченные сообщества", которую организует Тюменская область.

Всего участие в форуме примут 500 человек.

До 31 июля молодые люди будут обучаться в онлайн-мастерских. Их ждут вебинары, работа над аналитикой и грантовыми заявками.

С 1 по 11 августа состоится очная часть по шести трекам и конкурс грантов. Так, на реализацию проекта можно получить до 1,5 млн рублей.

Для специалистов по работе с молодежью из регионов УФО проведут менторскую программу по наставничеству и сопровождению деятельности молодежных НКО. От Тюменской области прошли отбор 10 менторов.